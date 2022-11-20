Уличный светодиодный настенный поворотный светильник IP65 Paulmann Cybo
8890 ₽
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Цветовая температура: 2700K (теплый)
Светодиодный: Да
Цоколь (патрон): Встроенный модуль (LED)
Кол-во ламп или LED модулей: 2
Мощность (Вт): 6
Кол-во цоколей и их сумм. мощность: 2xLED 3W
Количество плафонов: 1
Общий световой поток (Люмен): 200
Световой поток (Лм): 200
Светит как лампа накаливания (Вт): 16
Светоотдача (Лм/Вт): 33
Угол рассеивания: 85
Поворотный: Да
Угол поворота светильника: 90
Влагозащищенный: Да
Степень пыле-влагозащиты (IP): 65
Площадь освещения (м2): 0.4 кв. м.
Напряжение (Вольт): 220