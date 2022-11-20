Фотография Уличный светодиодный настенный поворотный светильник IP65 Paulmann Cybo от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Уличный светодиодный настенный поворотный светильник IP65 Paulmann Cybo

4.4
Оптовая цена
от 8 890 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Уличный светодиодный настенный поворотный светильник IP65 Paulmann Cybo
Уличный светодиодный настенный поворотный светильник IP65 Paulmann Cybo
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Уличный светодиодный настенный поворотный светильник IP65 Paulmann Cybo

4.4
8890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Цветовая температура: 2700K (теплый)

Светодиодный: Да

Цоколь (патрон): Встроенный модуль (LED)

Кол-во ламп или LED модулей: 2

Мощность (Вт): 6

Кол-во цоколей и их сумм. мощность: 2xLED 3W

Количество плафонов: 1

Общий световой поток (Люмен): 200

Световой поток (Лм): 200

Светит как лампа накаливания (Вт): 16

Светоотдача (Лм/Вт): 33

Угол рассеивания: 85

Поворотный: Да

Угол поворота светильника: 90

Влагозащищенный: Да

Степень пыле-влагозащиты (IP): 65

Площадь освещения (м2): 0.4 кв. м.

Напряжение (Вольт): 220

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Основные характеристики

  • Цветсерый
  • Материалметалл
  • Длина100 мм
  • Ширина100 мм
  • Высота93 мм
  • Вес0.6 кг

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