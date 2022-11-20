Характеристики товара
Описание
Светодиодная потолочная люстра с голосовым управлением. Цвет люстры белый матовый, основание круглое. Десять светодиодных модулей плафонов, формирующих внешний вид люстры, треугольной формы. Корпус плафонов металлический, рассеиватель из оптического полимера. Изделие подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Изделие оснащено мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 100 до 10%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная RGB подсветка. Мощность люстры 105 Вт, световой поток 9100 Лм. Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).
Основные характеристики
- Высота110 мм
- Диаметр750 мм
- Материалметалл
- Мощность105 Вт
- Световой поток9100 лм
- Освещаемая площадь29 кв. м.
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки390 мм
- Высота упаковки160 мм
- Глубина упаковки390 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки5.40 кг