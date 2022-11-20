Характеристики товара
Описание
Светильник белый матовый, с круглым основанием. Пять светодиодных модулей плафонов, формирующих внешний вид люстры, треугольной формы. Корпус плафонов белого цвета изготовлен из металла, рассеиватель белый матовый из оптического полимера. Изделие подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Изделие оснащено мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 10 до 100%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная RGB подсветка. Мощность люстры 50 Вт, световой поток 4800 Лм. Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).
Основные характеристики
- Высота75 мм
- Диаметр455 мм
- Материалметалл
- Мощность50 Вт
- Световой поток4800 лм
- Освещаемая площадь19 кв. м.
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки290 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки160 мм
- Объём упаковки0.01 м3
- Вес упаковки2.70 кг