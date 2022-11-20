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Умная Люстра Мальта, 60 Вт - фото 1Умная Люстра Мальта, 60 Вт - фото 2Умная Люстра Мальта, 60 Вт - фото 3

Умная Люстра Мальта, 60 Вт

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Светильник белый матовый, с круглым основанием. Пять светодиодных модулей плафонов, формирующих внешний вид люстры, треугольной формы. Корпус плафонов белого цвета изготовлен из металла, рассеиватель белый матовый из оптического полимера. Изделие подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Изделие оснащено мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 100 до 10%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная RGB подсветка. Мощность люстры 60 Вт, световой поток 5800 Лм. Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).

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Основные характеристики

  • Высота80 мм
  • Диаметр700 мм
  • Материалметалл
  • Мощность60 Вт
  • Световой поток5800 лм
  • Освещаемая площадь22 кв. м.
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки360 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Глубина упаковки360 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки3.88 кг

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