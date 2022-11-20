Характеристики товара
Описание
Светильник коричневого (кофейного) цвета, с квадратным основанием. Пять светодиодных модулей плафонов, формирующих внешний вид люстры, так же квадратной формы. Корпус плафонов коричневый, изготовлен из ударопрочного полимера, рассеиватель белый матовый из оптического полимера. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Модель оснащена мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 10 до 100%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная подсветка RGB. Мощность люстры 105Вт, 8400Лм, площадь освещения при стандартной высоте потолков до 27 м². Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).
Основные характеристики
- Высота195 мм
- Ширина550 мм
- Длина550 мм
- Материалполимеры
- Количество ламп5
- Мощность105 Вт
- Световой поток8400 лм
- Степень защитыIP20
- Освещаемая площадь27 кв. м.
- Цветкоричневый