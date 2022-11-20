Характеристики товара
Описание
Светильник белый матовый, с круглым основанием. Девять светодиодных модулей плафонов, формирующих внешний вид люстры, выполнены в форме колец. Корпус плафонов белого цвета изготовлен из ударопрочного полимера, рассеиватель белый матовый из оптического полимера. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Модель оснащена мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 10 до 100%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная подсветка RGB. Мощность люстры 140Вт, 11200Лм, площадь освещения при стандартной высоте потолков до 31 м². Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).
Основные характеристики
- Высота200 мм
- Ширина790 мм
- Длина790 мм
- Материалполимеры
- Количество ламп9
- Мощность140 Вт
- Световой поток11200 лм
- Степень защитыIP20
- Освещаемая площадь31 кв. м.
- Цветбелый