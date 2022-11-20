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Умная люстра Паркер Смарт RGB, венге, 9 светильников

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Характеристики товара

Описание

Светильник коричневого (кофейного) цвета, с круглым основанием. Девять светодиодных модулей плафонов, формирующих внешний вид люстры, выполнены в форме колец. Корпус плафонов коричневый, изготовлен из ударопрочного полимера, рассеиватель белый матовый из оптического полимера. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Модель оснащена мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 10 до 100%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная подсветка RGB. Мощность люстры 140Вт, 11200Лм, площадь освещения при стандартной высоте потолков до 31 м². Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Ширина790 мм
  • Длина790 мм
  • Материалполимеры
  • Количество ламп9
  • Мощность140 Вт
  • Световой поток11200 лм
  • Степень защитыIP20
  • Освещаемая площадь31 кв. м.
  • Цветкоричневый

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