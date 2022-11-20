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Умная Люстра Ромби, 105 Вт - фото 1Умная Люстра Ромби, 105 Вт - фото 2Умная Люстра Ромби, 105 Вт - фото 3Умная Люстра Ромби, 105 Вт - фото 4

Умная Люстра Ромби, 105 Вт

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Потолочный светильник Рокет

Характеристики товара

Описание

Светильник белый матовый, с круглым основанием. Девять светодиодных модулей плафонов, формирующих внешний вид люстры, выполнены в форме лепестков. Корпус плафонов белого цвета изготовлен из металла, рассеиватель белый матовый из оптического полимера. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Модель оснащена мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 10 до 100%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная RGB подсветка. Мощность люстры 105 Вт, 9500 Лм, площадь освещения при стандартной высоте потолков около 29 кв. метра. Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).

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Основные характеристики

  • Высота120 мм
  • Диаметр905 мм
  • Материалметалл
  • Мощность105 Вт
  • Световой поток9500 лм
  • Освещаемая площадь29 кв. м.
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки90 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки5.83 кг

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