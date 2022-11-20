Характеристики товара
Описание
Светильник белый матовый, с круглым основанием. Восемь светодиодных модулей плафонов, формирующих внешний вид люстры, выполнены в форме колец. Корпус плафонов белого цвета изготовлен из металла, рассеиватель белый матовый из оптического полимера. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Модель оснащена мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 100 до 10%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная RGB подсветка. Мощность люстры 105 Вт, 9500 Лм, площадь освещения при стандартной высоте потолков около 29 кв. метра. Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).
Основные характеристики
- Высота165 мм
- Ширина820 мм
- Длина1060 мм
- Материалметалл
- Мощность105 Вт
- Световой поток9500 лм
- Освещаемая площадь29 кв. м.
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки160 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки5.97 кг