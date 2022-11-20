Характеристики товара
Описание
Светильник белый матовый, с круглым основанием. Десять светодиодных модулей плафонов, формирующих внешний вид люстры, выполнены в форме колец. Корпус плафонов белого цвета изготовлен из металла, рассеиватель белый матовый из оптического полимера. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Модель оснащена мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 100 до 10%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная RGB подсветка. Мощность люстры 140 Вт, 13500 Лм, площадь освещения при стандартной высоте потолков около 34 кв. метра. Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).
Основные характеристики
- Высота165 мм
- Ширина1080 мм
- Длина1080 мм
- Материалметалл
- Мощность140 Вт
- Световой поток13500 лм
- Освещаемая площадь34 кв. м.
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки200 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки7.17 кг