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Умная Люстра Транай, 140 Вт - фото 1Умная Люстра Транай, 140 Вт - фото 2Умная Люстра Транай, 140 Вт - фото 3

Умная Люстра Транай, 140 Вт

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Характеристики товара

Описание

Светильник белый матовый, с круглым основанием. Десять светодиодных модулей плафонов, формирующих внешний вид люстры, выполнены в форме колец. Корпус плафонов белого цвета изготовлен из металла, рассеиватель белый матовый из оптического полимера. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Модель оснащена мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 100 до 10%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная RGB подсветка. Мощность люстры 140 Вт, 13500 Лм, площадь освещения при стандартной высоте потолков около 34 кв. метра. Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).

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Основные характеристики

  • Высота165 мм
  • Ширина1080 мм
  • Длина1080 мм
  • Материалметалл
  • Мощность140 Вт
  • Световой поток13500 лм
  • Освещаемая площадь34 кв. м.
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки7.17 кг

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