Характеристики товара
Описание
Светильник коричневый, с круглым основанием. Четыре светодиодных модуля плафона, формирующих внешний вид люстры, выполнены в форме колец. Корпус плафонов коричневого цвета изготовлен из металла, рассеиватель белый матовый из оптического полимера. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Модель оснащена мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 100 до 10%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная RGB подсветка. Мощность люстры 50 Вт, 4800 Лм, площадь освещения при стандартной высоте потолков около 19 кв. метра. Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется)
Основные характеристики
- Высота75 мм
- Диаметр620 мм
- Материалметалл
- Мощность50 Вт
- Световой поток4800 лм
- Освещаемая площадь19 кв. м.
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки310 мм
- Высота упаковки140 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Объём упаковки0.01 м3
- Вес упаковки2.83 кг