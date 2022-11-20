Характеристики товара
Описание
Светильник белый матовый, с круглым основанием. Пять светодиодных модулей плафонов, формирующих внешний вид люстры, выполнены в форме колец. Корпус плафонов белого цвета изготовлен из металла, рассеиватель белый матовый из оптического полимера. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Модель оснащена мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 10 до 100%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная RGB подсветка. Мощность люстры 65 Вт, 6200 Лм, площадь освещения при стандартной высоте потолков около 23 кв. метра. Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).
Основные характеристики
- Высота75 мм
- Диаметр700 мм
- Материалметалл
- Мощность65 Вт
- Световой поток6200 лм
- Освещаемая площадь23 кв. м.
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки360 мм
- Высота упаковки160 мм
- Глубина упаковки360 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки3.55 кг