Характеристики товара
Описание
Ширина: 40 см
Глубина: 40 см
Высота: 60 см
Вес: 90 кг
Материал: фибробетон
Такие урны предназначены для сбора мусора.
Они изготовлены из высококачественного фибробетона прочностью не менее М350 с применением специальных добавок.
Изделия отличаются повышенной морозостойкостью и длительным сроком службы.
Особенности:
* простота эксплуатации;
* экологичность;прочность;
* долговечность.
Урны устойчивы к перепадам температуры, не боятся атмосферных осадков, механических нагрузок и ударов. Они обладают большим весом и вряд ли могут быть украдены. Кроме того, изделия из бетона имеют невысокую цену, не требуют особого ухода и ремонта.