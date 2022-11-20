Характеристики товара
Описание
Ширина: 40 см
Глубина: 40 см
Высота: 60 см
Вес: 75 кг
Материал: фибробетон
Ширина: 40 см
Глубина: 40 см
Высота: 60 см
Вес: 75 кг
Материал: фибробетон
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Чехол 45
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