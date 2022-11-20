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Урна 033 - фото 1

Урна 033

8 оценок
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Урна 027
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Урна 027

Характеристики товара

Описание

Ширина: 40 см

Глубина: 40 см

Высота: 60 см

Вес: 75 кг

Материал: фибробетон

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