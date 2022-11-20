Фотография Урна Березовка от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Урна Березовка

4.9
Оптовая цена при покупке от 10 штукот 5 690 ₽
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Урна Березовка
Урна Березовка
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Урна Березовка

4.9
5690 ₽
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Урна У-01
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Глубина320 мм
  • Ширина350 мм

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