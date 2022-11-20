Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1040 мм
- Ширина740 мм
- Длина400 мм
- Вес11 кг
Уличная урна 9457 дерево
Уличная урна 94130
Уличная урна Куршавель
Уличная урна 94185
Металлическая урна Уличная
Урна уличная металлическая Бюджет
Урна для мусора уличная Титан
Урна уличная опрокидывающаяся УК-1
Урна из нержавеющей стали Мадрид
Урна уличная Космос
Батут каркасный с внешней сеткой Unix Line 244D
Слэб Енисей
Кресло Ральф серая рогожка
Гирлянда из лампочек Ретро, 20 ламп, теплые белые
Подстолье Кенмэр
Стул Мила, фисташковый
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди