Характеристики товара
Описание
Ширина: 41,5 см
Глубина: 37 см
Высота: 75 см
Вес: 30 кг
Материал: фибробетон
Ширина: 41,5 см
Глубина: 37 см
Высота: 75 см
Вес: 30 кг
Материал: фибробетон
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