Характеристики товара
Описание
Высота: 91 см
Ширина: 42 см
Длина: 42 см
Вес: 24 кг
Объем емкости: 70 л
Материал: нержавеющая сталь
Объем упаковки: 0,18
Изготовлен из нержавеющей стали.
Оборудован открывающейся дверью на замке.
Место для тушения сигарет изготовлено из нержавеющей стали и расположено сверху.
Легко заменяемые пластиковые мешки внутри контейнера. Предумотрено специальное металлическое кольцо для крепления мешка для мусора.
Фиксация контейнера производится болтом в нижней части изделия.