Товар в корзине. Перейти
Урна цилиндрическая Балтика - фото 1

Урна цилиндрическая Балтика

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Урна уличная Космос малая
Урна уличная Космос малая
Следующий Пепельница уличная Шансон
Урна уличная Космос малая

Характеристики товара

Описание

Высота: 91 см

Ширина: 42 см

Длина: 42 см

Вес: 24 кг

Объем емкости: 70 л

Материал: нержавеющая сталь

Объем упаковки: 0,18

Изготовлен из нержавеющей стали.

Оборудован открывающейся дверью на замке.

Место для тушения сигарет изготовлено из нержавеющей стали и расположено сверху.

Легко заменяемые пластиковые мешки внутри контейнера. Предумотрено специальное металлическое кольцо для крепления мешка для мусора.

Фиксация контейнера производится болтом в нижней части изделия.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты каркаса

Урна цилиндрическая Балтика - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Урна цилиндрическая Балтика - каркас в цвете БелыйБелый
Урна цилиндрическая Балтика - каркас в цвете КоричневыйКоричневый

Похожие товары

Уличная урна 9457 деревоНастоящее фото товара Уличная урна 9457 дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690
Оптовая цена
15

Уличная урна 9457 дерево

Уличная урна 94130Настоящее фото товара Уличная урна 94130, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
12

Уличная урна 94130

Настоящее фото товара Уличная урна Куршавель, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена
7

Уличная урна Куршавель

Настоящее фото товара Уличная урна 94185, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790
Оптовая цена
8

Уличная урна 94185

Настоящее фото товара Металлическая урна Уличная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
10

Металлическая урна Уличная

Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Бюджет, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
11

Урна уличная металлическая Бюджет

Настоящее фото товара Урна для мусора уличная Титан, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
15

Урна для мусора уличная Титан

Настоящее фото товара Урна уличная опрокидывающаяся УК-1, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
7

Урна уличная опрокидывающаяся УК-1

Настоящее фото товара Урна из нержавеющей стали Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
15

Урна из нержавеющей стали Мадрид

Урна уличная КосмосНастоящее фото товара Урна уличная Космос, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
10

Урна уличная Космос

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подвесной светильник Berlin, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
15

Подвесной светильник Berlin

Настоящее фото товара Стойка PROBARRIER SLIM, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
8

Стойка PROBARRIER SLIM

Настоящее фото товара Скамья Парма 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена
7

Скамья Парма 1/1

Подстолье чугунное Истборн КруглоеНастоящее фото товара Подстолье чугунное Истборн Круглое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
14

Подстолье чугунное Истборн Круглое

Подстолье чугунное Истборн ДвойноеНастоящее фото товара Подстолье чугунное Истборн Двойное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29011
8 190 ₽Оптовая цена
13

Подстолье чугунное Истборн Двойное

Подстолье чугунное ИстборнНастоящее фото товара Подстолье чугунное Истборн, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7908
6 290 ₽Оптовая цена
13

Подстолье чугунное Истборн

Подстолье чугунное Равин 500Настоящее фото товара Подстолье чугунное Равин 500, произведённого компанией ChiedoCover
от7 00012
7 890 ₽Оптовая цена
14

Подстолье чугунное Равин 500

Подстолье чугунное Равин 500 КруглоеНастоящее фото товара Подстолье чугунное Равин 500 Круглое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 0008
7 590 ₽Оптовая цена
11

Подстолье чугунное Равин 500 Круглое

Настоящее фото товара Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1600x1000, произведённого компанией ChiedoCover
32 490
Оптовая цена
11

Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1600x1000

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди