Фотография Урна У-01 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Урна У-01

4.8
Оптовая цена при покупке от 10 штукот 5 590 ₽
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Урна У-01
Урна У-01
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Урна У-01

4.8
5590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота680 мм
  • Глубина300 мм
  • Ширина410 мм
  • Вес6,9 кг

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