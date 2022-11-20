Фотография Урна У-02 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Урна У-02

4.4
Оптовая цена
от 3 190 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Урна У-02
Урна У-02
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Урна У-02

4.4
3190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота670 мм
  • Глубина300 мм
  • Ширина360 мм
  • Вес8,5 кг

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