Фотография Урна У-06 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Урна У-06

4.8
Оптовая цена при покупке от 10 штукот 16 590 ₽
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Урна У-06
Урна У-06
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Урна У-06

4.8
16590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Глубина480 мм
  • Ширина970 мм

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