Фотография Урна У-08 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Урна У-08

4.5
Оптовая цена при покупке от 10 штукот 9 590 ₽
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Урна У-08
Урна У-08
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Урна У-08

4.5
9590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1060 мм
  • Глубина740 мм
  • Ширина400 мм
  • Вес11.5 кг

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