Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина670 мм
- Высота870 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьягнутоклей
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, серебряный
- Страна изготовленияРоссия
Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11
Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11
Кресло Бюрократ CH-695N/OR/TW-11 спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11
Кресло Бюрократ CH-695SL спинка сетка синий TW-05 сиденье черный TW-11 крестовина хром
Стул Самба, капучино
Стул офисный Simona розовый
Стул офисный Simona серый
Стул Самба, синий, каркас серебро
Офисное кресло Ситро, пластик черный
Офисное кресло Ситро, пластик серый
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул Кьявари Bride пластик серебряный
Стул Чили
Обеденный стул Чико, черный
Стул Венето, темный орех
Стул пластиковый Fold, складной, розовый