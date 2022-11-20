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Уценка стул transform

Артикул: CH-050-956
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота870 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьягнутоклей
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, серебряный
  • Страна изготовленияРоссия

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