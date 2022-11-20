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Валенсия Диван-кровать прямой бежевый - фото 1

Валенсия Диван-кровать прямой бежевый

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный прямой диван «Валенсия-1» сочетает в себе внешнюю строгость и высокий уровень комфорта. Квадратные утяжки на спинке, сиденье и внешней стороне подлокотников задают ритм всему окружающему пространству. Деревянные накладки на подлокотниках защищают ткань от преждевременного истирания в наиболее уязвимых местах. Мягкие съемные подушки спинки обеспечивают комфортный отдых. Внутри установлен надежный и простой в эксплуатации механизм трансформации «Еврокнижка»: с ним спальное место получается широким и ровным.

Механизм «Еврокнижка»

Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации

Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене

В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина1050 мм
  • Длина2250 мм
  • Материалвелюр
  • Материал каркасафанера, ДСП
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
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