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Ваза Ананас

Артикул: CH-049-455
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина130 мм
  • Ширина150 мм
  • Высота295 мм
  • Материалкерамика
  • Цветжелтый, зеленый
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