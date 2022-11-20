Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота90 мм
- Диаметр110 мм
- Материалкерамика
- Цветзолотой
Табурет Лофт-11 Н
Кресло Призма
Подстолье металлическое Классика NEW
Стул DUBLIN зеленый, велюр, черный каркас
Parlament Кожа Черный
Стул пластиковый Ginevra, лен
Светильник потолочный светодиодный V1062-CL Criteo LED*75W
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди