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Ваза, керамика, 11х9 см - фото 1

Ваза, керамика, 11х9 см

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Диаметр110 мм
  • Материалкерамика
  • Цветзолотой
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