Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота370 мм
- Диаметр150 мм
- Материалкерамика
- Цветбелый, черный
Табурет Лофт-11 барный
Диван угловой Лаунж, левый
Диван-кровать Портленд 4, угловой левый, серый
Фито стойка мох Тиес
Диван Сега-М velvet орех beige
Стул складной Джон, металлик, мятно-зеленый
Стол Plain 116-158*74 бетон/черный
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди