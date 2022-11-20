Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота250 мм
- Диаметр160 мм
- Материалкерамика
- Цветбелый
Подстолье из нержавеющей стали 1202
Стол сервировочный Поло
Наземный высокий светильник LOMEO
Подвесное кресло-кокон Sevilla Elegant белый
Стул Нирвана, бежевый велюр/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
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