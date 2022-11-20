Товар в корзине. Перейти
Ваза, керамика, 16х25 см - фото 1Ваза, керамика, 16х25 см - фото 2

Ваза, керамика, 16х25 см

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ваза, керамика, 21х38 см
Ваза, керамика, 21х38 см
Следующий Ваза, керамика, 11х9 см
Ваза, керамика, 21х38 см

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота250 мм
  • Диаметр160 мм
  • Материалкерамика
  • Цветбелый
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1202, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
10

Подстолье из нержавеющей стали 1202

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стол сервировочный Поло, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена
9

Стол сервировочный Поло

Наземный высокий светильник LOMEO Настоящее фото товара Наземный высокий светильник LOMEO , произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
14

Наземный высокий светильник LOMEO

Подвесное кресло-кокон Sevilla Elegant белыйНастоящее фото товара Подвесное кресло-кокон Sevilla Elegant белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
11

Подвесное кресло-кокон Sevilla Elegant белый

Стул Нирвана, бежевый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Нирвана, бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена
6

Стул Нирвана, бежевый велюр/ черный каркас

В наличии 10 шт.
Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди