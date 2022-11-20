Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота380 мм
- Диаметр210 мм
- Материалкерамика
- Цветбелый
Стул С-10, с подлокотниками
Диван пластиковый Coccolona, белый
Кресло Swan, бордо
Стул Ува L, орех/ бежевый
Стол Corner 120 глянцевый, STATUARIO WHITE SINTERED STONE / WHITE
Люстра Найроби, бронза венге, 4 лампы
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди