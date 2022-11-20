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Ваза, керамика, 21х38 см - фото 1Ваза, керамика, 21х38 см - фото 2

Ваза, керамика, 21х38 см

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота380 мм
  • Диаметр210 мм
  • Материалкерамика
  • Цветбелый
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