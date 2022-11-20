Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота280 мм
- Диаметр250 мм
- Материалкерамика
- Цветбелый, золотой
Стол Мелроуз, бежевый
Столик придиванный Rodes круглый
Кресло Melody, флок олива
Стол Элис 1000, раздвижной, круглый, бежевый
Комплект для отдыха Sonoma (грецкий орех)
Стул Surpik бежевый
Стол Аннебон
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди