Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота350 мм
- Диаметр85/130 мм
- Материалкерамика
- Цветбелый, черный
Стул Виота 217, серый
Стул Breeze, серебристо-серый/темно-серый каркас
Стул полубарный Баксан, белый
Стул Marlene из серого бархата на стальных ножках
Кроватка-диванчик Берт с одним бортом
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди