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Ваза, керамика, 9,8х21 см - фото 1

Ваза, керамика, 9,8х21 см

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота210 мм
  • Диаметр100/170 мм
  • Материалкерамика
  • Цветбелый, черный
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