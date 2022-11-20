Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота210 мм
- Диаметр100/170 мм
- Материалкерамика
- Цветбелый, черный
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Стул Kenner KL, капучино
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Кровать без подъёмного механизма Морена
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Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди