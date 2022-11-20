Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота210 мм
- Ширина220 мм
- Длина100 мм
Аксессуар воздушные шары
Большой Арт-объект Композиция из улыбающихся цветов
Статуэтка собаки Джакометти
Арт-объект Квадраты и Шары из дерева
Статуэтка Воздушная собака, серебряная
Статуэтка Воздушная собака, красная
Статуэтка Воздушная собака, фиолетовая
Статуэтка Воздушная собака, голубая
Пальма из ротанга, 1500 мм
Пальма из ротанга, 1800 мм
Стойка яблоко Айза
Стойка ранункулюс Софи
Осока Тайлер кашпо Dekollete куб МH
Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Рока Куб 30
Кашпо лофт Cube, синий
Клумба цветочница со скамьёй
Цветочница Бегония
Статуэтка Хакан
Статуэтка Плетеный кактус
Статуэтка Ананас, 30 см
Статуэтка Ананас, 31 см
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы