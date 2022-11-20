Характеристики товара
Описание
Универсальная прямоугольная форма изделия позволяет воплотить в жизнь самые неординарные идеи!
Модель выполнена из прочного бетона марки м350 и армирована. Металлическая проволока спасёт цветочницу даже от удара автомобиля. Именно поэтому, подобного рода цветочницы служат прекрасной альтернативой для ограждения от машин.
Парковка приобретает совсем иной вид, когда вместо скучных бетонных блоков вдоль неё высажены цветы.
Модель Ц-4-3 может быть дополнением к стилю кантри, а благодаря ее лаконичному дизайну, ее размещение будет уместно независимо от того, на какой именно позиции она будет находиться.
Своей продолговатой формой она образует абсолютный прямоугольник. А за счет своих размеров она уместна для больших пространств или длинных подпорных стен.
Эта модель образует отличное сочетание с кирпичными стенами домов и позволяет расставить акценты таким образом, чтобы внимание привлекали растения, высаженные в ней.
Основные характеристики
- Высота620 мм
- Ширина430 мм
- Глубина430 мм
- Вес120 кг
- Материалбетон