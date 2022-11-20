Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина590 мм
- Глубина590 мм
- Вес40 кг
- Материалбетон
Комплект мебели Модерн
Комплект мебели Лофт
Кашпо GRAND
Кашпо Прованс, квадратное
Кашпо Гранд, среднее
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Цветочница бетонная квадратная
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Цветочница бетонная Ц-5
Стеновые панели Кельн
Стеновые панели Версаль треугольник
Стальное Подстолье 1003EM двойное
Стальное Подстолье 1021EM
Подстолье чугунное Равин
Подстолье чугунное Равин Круглое
Подстолье чугунное Равин 2
Урна для торговых центров Кристалл,180 литров
Урна для мусора Анкара с внутренним ведром
Металлическая урна Уличная
Урна уличная металлическая Бюджет
Урна для мусора уличная Титан
Урна уличная опрокидывающаяся УК-1
Урна из нержавеющей стали Мадрид
Урна уличная Космос
Урна уличная Космос малая