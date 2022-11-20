Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота725 мм
- Ширина385 мм
- Длина385 мм
- Материалдерево
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый, черный
|Модель
|Размеры, мм
|Вазон садово-парковый «Топаз», малый
|385x385x725
|Вазон садово-парковый «Топаз», длинный
|2200x350x800
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
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