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Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, баклажан - фото 1

Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, баклажан

Артикул: CH-056-763
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота755 мм
  • Вес10 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветфиолетовый

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