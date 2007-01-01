Товар в корзине. Перейти
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, белый - фото 1

Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, белый

Артикул: CH-056-768
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый
Фотография товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленый
Фотография товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота755 мм
  • Вес10 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Сенсорное ведро EKO, 50 литров от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сенсорное ведро EKO, 50 литров, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Сенсорное ведро EKO, 50 литров

37
New
Настоящее фото товара Бак для мусора Brabantia, произведённого компанией ChiedoCover
от72 190
Оптовая цена

Бак для мусора Brabantia

11
New
Настоящее фото товара Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, красный

12
New
Настоящее фото товара Квадратная урна для мусора Квадро-26, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Квадратная урна для мусора Квадро-26

10
New
Настоящее фото товара Корзина для мусора оцинкованная, К-250 Цинк, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена

Корзина для мусора оцинкованная, К-250 Цинк

5
New
Настоящее фото товара Корзина для мусора оцинкованная, К-300 Цинк, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Корзина для мусора оцинкованная, К-300 Цинк

5
New
Настоящее фото товара Мраморная урна для Торговых центров Сингапур, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена

Мраморная урна для Торговых центров Сингапур

7
New
Настоящее фото товара Мусорный бак TOUCH BIN, 30 л, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от42 890
Оптовая цена

Мусорный бак TOUCH BIN, 30 л, черный

12
New
Настоящее фото товара Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, серебристый металлик, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, серебристый металлик

12
New
Настоящее фото товара Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, черный

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Урна парковая «Forest» 400 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Forest» 400 графит, произведённого компанией ChiedoCover
23 790
Оптовая цена

Урна парковая «Forest» 400 графит

35
В наличии 1 шт.
Фотография товара Урна парковая «Magma» 30 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Magma» 30 графит, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Урна парковая «Magma» 30 графит

50
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела урны для помещений

Фотография товара Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА

47
New
Настоящее фото товара Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, серебристый металлик, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, серебристый металлик

6
New
Настоящее фото товара Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, лайм

8
New
Настоящее фото товара Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, бордо

8
New
Настоящее фото товара Кованая урна для мусора Волна, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Кованая урна для мусора Волна

6
New
Настоящее фото товара Мусорное ведро Touch Bin 45 л, произведённого компанией ChiedoCover
от72 890
Оптовая цена

Мусорное ведро Touch Bin 45 л

15
New
Настоящее фото товара Мусорный бак FlipBin, 30 л, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 890
Оптовая цена

Мусорный бак FlipBin, 30 л, черный

14
New
Настоящее фото товара Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, сталь зеркальная, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, сталь зеркальная

7
New
Настоящее фото товара Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, зеркальная сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, зеркальная сталь

7
New
Настоящее фото товара Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, белый

6

Товар в корзине

Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, белый
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, белый
от 27 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Урна парковая «Forest» 400 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Forest» 400 графит, произведённого компанией ChiedoCover
23 790
Оптовая цена

Урна парковая «Forest» 400 графит

35
В наличии 1 шт.
Фотография товара Урна парковая «Magma» 30 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Magma» 30 графит, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Урна парковая «Magma» 30 графит

50
В наличии 5 шт.