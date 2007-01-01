Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина400 мм
- Высота755 мм
- Вес10 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Урна для торговых центров Кристалл,180 литров
Сенсорное ведро EKO, 68 литров
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, слоновая кость
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, баклажан
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, бордо
Контейнер для мусора с плавающей крышкой, 25 л
Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, сталь зеркальная
Мусорный бак TOUCH BIN, 30 л, сталь зеркальная
Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, черный
Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, белый
Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА
Урна кованая Греческая
Ведро Domaks прямоугольное открытое 25 л
Ведро квадратное сетчатое 14 л
Контейнер для мусора пластиковый 50 л BULLET BIN Curver
Мусорный бак BIG BIN, 60 л, белый
Мусорный бак TOUCH BIN, 30 л, сталь матовая
Мусорный бак FlipBin, 30 л, сталь матовая
Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, черный
Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, белый