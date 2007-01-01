Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина400 мм
- Высота755 мм
- Вес10 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Урна для фудкорта МЕГА-2
Урна для раздельного сбора мусора Титан Трио
Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА
Пепельница металлическая Вест
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, белый
Корзина для мусора оцинкованная, К-300 Цинк
Мусорный бак BIG BIN, 60 л, черный
Мусорный бак TOUCH BIN, 30 л, сталь зеркальная
Мусорный бак FlipBin, 30 л, красный
Мусорный бак FlipBin, 30 л, сталь матовая
Мраморная урна для отелей и торговых центров Дворцовая
Урна уличная окрашенная с черной чашкой
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, лайм
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, красный
Кованая урна для мусора Волна
Контейнер для мусора пластиковый 50 л BULLET BIN Curver
Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, серебристый металлик
Мусорный контейнер 45 литров, BigBin Quick
Мусорный контейнер 60 литров, Big-Box Swing
Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, белый