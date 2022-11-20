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          Фотография Вэлли 180 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Вэлли 180

          5
          Оптовая цена
          5 290 ₽
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          Вэлли 180

          5
          5290 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота740 мм
          • Длина1830 мм
          • Ширина760 мм
          • Материал столешницыпластик
          • Материал подстольясталь

          Выполненные заказы

          Стул Наполеон белый, деревянный, стол Велли, белая столешница, черное подстолье
          Стул Наполеон белый, деревянный, стол Велли, белая столешница, черное подстолье
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