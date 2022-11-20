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Венеция Кровать-диван прямой синий - фото 1

Венеция Кровать-диван прямой синий

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кровать-диван «Венеция» создана для компактных квартир и небольших комнат: днем на ней можно расположиться с ноутбуком и поработать, а на ночь она превращается в полноценную удобную кровать. Спинка дивана становится классическим мягким изголовьем, а благодаря встроенному механизму трансформации «Аккордеон» спальное место получается ровным и высоким. Вертикальные утяжки предохраняют ткань от чрезмерного растяжения и придают мебели благородный вид. Дополнительную функциональность обеспечивают съемные чехлы. Бельевой короб в комплект не входит, его можно приобрести отдельно.

Механизм «Аккордеон» :

Аккордеон – механизм трансформации, который характеризуется легкостью раскладки

Диваны, оснащенные подобной системой, компактны и подходят для любых помещений

Благодаря такому способу раскладывания спальное место получается ровным и высоким

Функциональности подобной мягкой мебели добавляет возможность использования съемных чехлов

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Ширина1100 мм
  • Длина1390 мм
  • Материалмикровелюр
  • Материал каркасаЛДСП
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

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