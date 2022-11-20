Характеристики товара
Описание
Кровать-диван «Венеция» создана для компактных квартир и небольших комнат: днем на ней можно расположиться с ноутбуком и поработать, а на ночь она превращается в полноценную удобную кровать. Спинка дивана становится классическим мягким изголовьем, а благодаря встроенному механизму трансформации «Аккордеон» спальное место получается ровным и высоким. Вертикальные утяжки предохраняют ткань от чрезмерного растяжения и придают мебели благородный вид. Дополнительную функциональность обеспечивают съемные чехлы. Бельевой короб в комплект не входит, его можно приобрести отдельно.
Механизм «Аккордеон» :
Аккордеон – механизм трансформации, который характеризуется легкостью раскладки
Диваны, оснащенные подобной системой, компактны и подходят для любых помещений
Благодаря такому способу раскладывания спальное место получается ровным и высоким
Функциональности подобной мягкой мебели добавляет возможность использования съемных чехлов
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Ширина1100 мм
- Длина1390 мм
- Материалмикровелюр
- Материал каркасаЛДСП
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия