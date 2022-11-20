Венок из шишек Лесная Сказка 25 см

13 оценок

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Венок из шишек Лесная Сказка 25 см

4.3
1 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Европейская традиция украшать дом на новогодние праздники рождественскими венками уже давно пришла и в Россию. Декоративный венок из шишек, украшенный красными сочными ягодами и искусственными листьями и веточками, привнесёт в атмосферу вашего дома ощущение праздника и будет великолепно смотреться, если вы повесите его на дверь или на стену. Так же вы можете разместить венок в центре праздничного стола в качестве центральной композиции торжественной сервировки

Характеристики:

Диаметр венка: 25 см.
Декор: натуральные шишки, искусственные ягоды, листья, хвойные веточки.
Вес: 0.53 кг
Объем упаковки: 0.0087 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.53 кг
  • Материалнатуральные шишки, искусственные ягоды, листья, хвойные веточки
  • Диаметр250 мм

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