Европейская традиция украшать дом на новогодние праздники рождественскими венками уже давно пришла и в Россию. Декоративный венок из шишек, украшенный красными сочными ягодами и искусственными листьями и веточками, привнесёт в атмосферу вашего дома ощущение праздника и будет великолепно смотреться, если вы повесите его на дверь или на стену. Так же вы можете разместить венок в центре праздничного стола в качестве центральной композиции торжественной сервировки
Характеристики:
Диаметр венка: 25 см.
Декор: натуральные шишки, искусственные ягоды, листья, хвойные веточки.
Вес: 0.53 кг
Объем упаковки: 0.0087 м3
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