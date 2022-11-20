Совершенно потрясающей красоты венок, непохожий ни на какой другой. Благодаря тому, что иголки у него ЛИТЫЕ - то есть точная копия натуральных - он может украсить любой интерьер! И везде будет смотреться уместно! Его очень приятно ощутить на ощупь - иголки упругие, не сильно колючие.
Венки большого диаметра также могут использоваться в качестве потолочных хвойных люстр. Вы можете создавать неповторимые стильные композиции, используя весь арсенал новогоднего декора — рождественский венок, украшенный бусами, лентами, шарами и гирляндами, превращается в уникальное дизайнерское украшение
Характеристики:
Диаметр венка: 90 см.
Тип хвои: литая + ПВХ.
Длина иголок: 3 см.
Диаметр отростков: 6 см.
Цвет: зеленый.
Наличие встроенных лампочек: 96 теплых белых LED.
Напряжение: 220V.
На фотографии представлен венок меньшего диаметра. У большого венка визуально отличается строение и количество веточек.
Вес: 2.82 кг
Длина упаковки: 0.85 м.
Ширина упаковки: 0.17 м.
Высота упаковки: 0.85 м.
Объем упаковки: 0.1229 м3
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