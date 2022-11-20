Венок Ягодный Вальс 24 см

10 оценок

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Венок Ягодный Вальс 24 см

4.7
1 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Венок из ягод - призер в номинации "Самое живописное новогоднее украшение". Он притягивает взгляды и восхищает разнообразием красочных плодов, собранных в плотный "букет". Яркие яблочки идеально гармонируют с зелеными листиками и сосновыми шишками. По традиции рождественский венок вешается на входную дверь, чтобы в дом постучались благополучие, удача и хорошее настроение

Характеристики:

Диаметр: 24 см.
Декор: натуральные сосновые шишки, искусственные яблочки, ягоды и листья.
Вес: 0.46 кг
Длина упаковки: 0.27 м.
Ширина упаковки: 0.26 м.
Высота упаковки: 0.07 м.
Объем упаковки: 0.005 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.46 кг
  • Диаметр240 мм

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