Венок заснеженный Орегон 90 см, ЛЕСКА

7 оценок

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Венок заснеженный Орегон 90 см, ЛЕСКА

4.8
5 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Новогодний хвойный венок Орегон станет тем самым элементом интерьера, который создаст вокруг особую ауру приближающегося торжества. Потрясающее качество хвои, длинные иголки из лески, очень похожие на сосновые, и флокированное напыление, которое выглядит как пушистый белый снег, - все это смотрится по-зимнему волшебно! Этот рождественский венок подойдет для украшения любого помещения: его можно повесить на стену или в витрину, украсить мишурой, игрушками и гирляндами, или использовать в качестве основы для праздничной композиции или люстры - простор для вашей фантазии не ограничен!

Характеристики:

Диаметр: 90 см.
Тип хвои: леска.
Декор: пушистый искусственный снег.
На фотографии представлен венок меньшего диаметра. У большого венка визуально отличается строение и количество веточек.
Вес: 3.52 кг
Длина упаковки: 0.68 м.
Ширина упаковки: 0.2 м.
Высота упаковки: 0.68 м.
Объем упаковки: 0.0934 м3

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Основные характеристики

  • Вес3.52 кг
  • Диаметр900 мм

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