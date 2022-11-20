Новогодний хвойный венок Орегон станет тем самым элементом интерьера, который создаст вокруг особую ауру приближающегося торжества. Потрясающее качество хвои, длинные иголки из лески, очень похожие на сосновые, и флокированное напыление, которое выглядит как пушистый белый снег, - все это смотрится по-зимнему волшебно! Этот рождественский венок подойдет для украшения любого помещения: его можно повесить на стену или в витрину, украсить мишурой, игрушками и гирляндами, или использовать в качестве основы для праздничной композиции или люстры - простор для вашей фантазии не ограничен!
Характеристики:
Диаметр: 90 см.
Тип хвои: леска.
Декор: пушистый искусственный снег.
На фотографии представлен венок меньшего диаметра. У большого венка визуально отличается строение и количество веточек.
Вес: 3.52 кг
Длина упаковки: 0.68 м.
Ширина упаковки: 0.2 м.
Высота упаковки: 0.68 м.
Объем упаковки: 0.0934 м3
Вазон бетонный Ваза В-3
Стойка лаванда Марис
Фитостойка Порто папоротник Тотто
Фитостойка Луара гортензия
Фитостойка Луара осока Сенди
Осока Дали кашпо Dekollete 36
Композиция стойка Мох Тулон
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