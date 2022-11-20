Этот декор не только потрясающе красив, но еще и символичен: легкая изморозь на пушистых ветвях отдает дань царице-зиме, благородная матовая хвоя – олицетворение крепкого здоровья, а грозди спелых красных ягод притягивают к вам материальные блага
Характеристики:
Диаметр венка: 40 см.
Тип хвои: литая.
Цвет хвои: зеленый.
Декор: красные ягоды с листвой, натуральные сосновые шишки и искусственный снег.
Вес: 0.46 кг
Длина упаковки: 0.36 м.
Ширина упаковки: 0.36 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0139 м3
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