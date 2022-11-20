Верхушка на елку Ангел Шарлиз в платье с золотыми лентами 43 см

9 оценок

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Верхушка на елку Ангел Шарлиз в платье с золотыми лентами 43 см

4.4
11 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Юный Ангел Шарлиз очень старательно подготовилась к доверенной ей роли макушки на елку. Ее воздушное платье цвета слоновой кости расшито сверкающими золотистыми нитями и декорировано ленточками, на тщательно уложенных завитках каштановых волос мерцает жемчужная диадема, а на поясе красуется роза, еще утром расцветавшая в райских садах. Но небесная красавица не испытывает волнения, ведь ей точно известны обязанности Хранительницы праздника. Невозмутимая, умиротворенная, Шарлиз будет с легкой улыбкой взирать вниз с новогоднего дерева, распространяя вокруг ауру волшебства и спокойствия, и - кто знает, какие чудеса нагрянут к вам под сенью ее пушистых крыльев? Пока елочная верхушка-Ангел будет поблизости, может произойти любое волшебство!

Характеристики:

Размер: 43 см.
Материал: текстиль, пластик.
Вес: 0.66 кг
Длина упаковки: 0.19 м.
Ширина упаковки: 0.28 м.
Высота упаковки: 0.48 м.
Объем упаковки: 0.0253 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.66 кг
  • Размер430 мм
  • Материалтекстиль, пластик

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