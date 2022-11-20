Юный Ангел Шарлиз очень старательно подготовилась к доверенной ей роли макушки на елку. Ее воздушное платье цвета слоновой кости расшито сверкающими золотистыми нитями и декорировано ленточками, на тщательно уложенных завитках каштановых волос мерцает жемчужная диадема, а на поясе красуется роза, еще утром расцветавшая в райских садах. Но небесная красавица не испытывает волнения, ведь ей точно известны обязанности Хранительницы праздника. Невозмутимая, умиротворенная, Шарлиз будет с легкой улыбкой взирать вниз с новогоднего дерева, распространяя вокруг ауру волшебства и спокойствия, и - кто знает, какие чудеса нагрянут к вам под сенью ее пушистых крыльев? Пока елочная верхушка-Ангел будет поблизости, может произойти любое волшебство!
Характеристики:
Размер: 43 см.
Материал: текстиль, пластик.
Вес: 0.66 кг
Длина упаковки: 0.19 м.
Ширина упаковки: 0.28 м.
Высота упаковки: 0.48 м.
Объем упаковки: 0.0253 м3
Кашпо Vetro 40, снежно-белый
Стойка эвкалипт Лояр
Фитопанно агава Хинг
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