Олень издавна считается традиционным символом Нового Года и Рождества. Это благородное создание стойко ассоциируется со светом, чистотой и домашним благополучием. Макушка на елку в шотландском стиле - идеальное решение для тех, кто хочет преобразить праздничный наряд хвойного деревца и придать ему уютные нотки. Голова лесного создания оторочена белым мехом, а классический клетчатый узор навевает безмятежную ностальгию по детству, пробуждая воспоминания о теплых семейных вечерах. Раскидистые рога оленя украшены блестками, что лишь добавляет елочной верхушке изысканного шарма. С таким новогодним аксессуаром волшебная атмосфера подступающих праздников не заставит себя ждать!
Характеристики:
Размер: 33 см.
Материал: пластик, текстиль, металл.
Декор: блестки, искусственный мех.
самого изысканного вкуса.
Вес: 0.2 кг
Длина упаковки: 0.35 м.
Ширина упаковки: 0.35 м.
Высота упаковки: 0.13 м.
Объем упаковки: 0.0157 м3
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