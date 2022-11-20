Верхушка на ёлку Шотландский Олень, 33 см

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Верхушка на ёлку Шотландский Олень, 33 см

4.3
4 190 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Набор елочных игрушек Скандинавские Традиции 10 см, 2 шт, подвеска
Набор елочных игрушек Скандинавские Традиции 10 см, 2 шт, подвеска
Следующий Набор деревянных ёлочных игрушек Новогодние чудеса 8 см, 6 шт, подвеска
Набор деревянных ёлочных игрушек Новогодние чудеса 8 см, 6 шт, подвеска

Характеристики товара

Описание

Олень издавна считается традиционным символом Нового Года и Рождества. Это благородное создание стойко ассоциируется со светом, чистотой и домашним благополучием. Макушка на елку в шотландском стиле - идеальное решение для тех, кто хочет преобразить праздничный наряд хвойного деревца и придать ему уютные нотки. Голова лесного создания оторочена белым мехом, а классический клетчатый узор навевает безмятежную ностальгию по детству, пробуждая воспоминания о теплых семейных вечерах. Раскидистые рога оленя украшены блестками, что лишь добавляет елочной верхушке изысканного шарма. С таким новогодним аксессуаром волшебная атмосфера подступающих праздников не заставит себя ждать!

Характеристики:

Размер: 33 см.
Материал: пластик, текстиль, металл.
Декор: блестки, искусственный мех.
самого изысканного вкуса.
Вес: 0.2 кг
Длина упаковки: 0.35 м.
Ширина упаковки: 0.35 м.
Высота упаковки: 0.13 м.
Объем упаковки: 0.0157 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.2 кг
  • Размер330 мм
  • Материалпластик, текстиль, металл

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кашпо Smoov Planter Arc DB, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена
7

Кашпо Smoov Planter Arc DB, снежно-белый

Фитостойка Этель Свит грас БьоркНастоящее фото товара Фитостойка Этель Свит грас Бьорк, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена
8

Фитостойка Этель Свит грас Бьорк

Стойка Личи Чарисса Q Модуль кашпо Dekollete Clasico 30Настоящее фото товара Стойка Личи Чарисса Q Модуль кашпо Dekollete Clasico 30, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена
5

Стойка Личи Чарисса Q Модуль кашпо Dekollete Clasico 30

Фитостойка Вилен традесканцияНастоящее фото товара Фитостойка Вилен традесканция, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена
7

Фитостойка Вилен традесканция

Фитостойка Луара фитонияНастоящее фото товара Фитостойка Луара фитония, произведённого компанией ChiedoCover
29 890
Оптовая цена
5

Фитостойка Луара фитония

Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Куб 40Настоящее фото товара Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Куб 40, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена
5

Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Куб 40

Ряска Юджин кашпо Dekollete КонвертНастоящее фото товара Ряска Юджин кашпо Dekollete Конверт, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
8

Ряска Юджин кашпо Dekollete Конверт

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Елочная игрушка Драгоценный Олень из Манисы 20 см, подвеска, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена
14

Елочная игрушка Драгоценный Олень из Манисы 20 см, подвеска

Набор стеклянных елочных игрушек Бутылки - Paris Cabare Collection 7 см, 4 шт, подвескаНастоящее фото товара Набор стеклянных елочных игрушек Бутылки - Paris Cabare Collection 7 см, 4 шт, подвеска, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
13

Набор стеклянных елочных игрушек Бутылки - Paris Cabare Collection 7 см, 4 шт, подвеска

Настоящее фото товара Винтажное елочное украшение Капля - Аквамариновые Сны 21 см, подвеска, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
9

Винтажное елочное украшение Капля - Аквамариновые Сны 21 см, подвеска

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 смНастоящее фото товара Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см