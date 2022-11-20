Небесно-голубая звездочка со сверкающими серебристыми бусинами – роскошный завершающий элемент для украшения елки. С помощью пружины в основании она легко крепится к ветвям и прекрасно держится
Характеристики:
Материал: пластик, текстиль
Размер: 34 см
Дополнительный декор: пайетки, стразы, бусины
Вес: 0.4 кг
Длина упаковки: 0.38 м.
Ширина упаковки: 0.1 м.
Высота упаковки: 0.3 м.
Объем упаковки: 0.0109 м3
Деревянный вазон 2
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